Америка и Украина, как известно, лучшие друзья. Зеленский в трудную минуту уверенно протягивает руку, чтобы прихватить из американского кошелька десяток-другой миллиардов долларов. Но долг платежом красен. Десятки тысяч американских налогоплательщиков попали в беду, пережив ураган "Хелен". Пора Зеленскому помочь простым американцам.

"У него есть деньги. Я искренне верю в то, что администрация Байдена окажет нам помощь. Но обратиться лучше туда, куда уходят все деньги. И я понял, что должен немедленно позвонить Зеленскому", - приводит вымыленную цитату губернатора Северной Каролины Роя Купера сатирическое издание "Бэбилон Би". Шутки шутками, но сатира актуальная.

Ураган унес жизни двух с лишним сотен американцев, несколько миллионов сидят без электричества. Сколько домов разрушено - еще не подсчитали. Северная и Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Вирджиния и Теннесси с надеждой смотрят на федеральные власти в ожидании помощи. Но Дональд Трамп уже все людям объяснил: "Мы вложили почти 300 миллиардов долларов в Украину, и при этом администрация Байдена предлагает людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был. Я был в Северной Каролине весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось. Он сидел на камне!".

Джо Байден пишет письмо членам Конгресса США, о том, что федеральный Фонд помощи при стихийных бедствиях уже потратил целых 6 миллионов долларов, а дефицит средств налицо. Сравнили? 300 миллиардов и 6 миллионов. Конечно, дефицит. Полуживой старик и его помощница Камала Харрис демонстрируют полное бессилие, не зная, как помочь американцам. А тут еще выборы, еще Зеленский вьется под ногами - дайте хоть что-нибудь на борьбу с Россией.

Америка в сравнении с Украиной - юная демократия. Если вспомнить наспех сформированную идеологическую повестку современного украинского государства, легко понять, что первый импульс развитию главных мировых цивилизаций дали древние укры, которые, как известно, руками выкопали Черное море и научили древних египтян строить пирамиды. Но сегодня Украина слишком дорого обходится именно рядовым американцам, которые содержат театр Зеленского за счет своих налогов.

К побережью Флориды приближается новый ураган "Милтон". Который может стать самым разрушительным в истории США. Власти уже помогли советом: пяти с половиной миллионам жителей Флориды предложено эвакуироваться. Неведомо куда.

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