Кадыров: в Чечне правонарушителей будут отправлять в зону СВО

В Чечне правонарушителей будут отправлять в зону СВО вместо привлечения к административной ответственности. Об этом в среду, 9 октября, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

"Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решётку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО", — написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что на передовой "смутьяны и нарушители порядка" смогут показать свою "храбрость, дерзость и лихачество". Он пояснил, что это касается молодых людей, которые ведут "праздный, аморальный образ жизни" и считают, что для них "никакие законы не писаны".