Посольство призвало россиян в США проявлять осторожность из-за урагана "Милтон"

Россиянам, проживающим в США, рекомендуется проявлять максимальную осторожность и следовать рекомендациям местных властей в связи с надвигающимся на Флориду ураганом "Милтон". Об этом в четверг, 10 октября, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

По данным метеорологов, мощность урагана снизилась до третьей категории, однако стихия всё ещё представляет опасность для населения — скорость ветра может достигать 200 км/ч, также ожидаются сильные наводнения.

Согласно прогнозам, "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории Флориды. В нескольких округах штата объявлена обязательная эвакуация населения.