Представлены новые герои СВО

Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Капитан Никита Кокоулин с подчиненными в бою за населенный пункт успешно вытесняли радикалов с занимаемых позиций. В результате удара вражеского FPV-дрона Кокоулин получил ранение, но позиции не оставил и продолжил командовать подразделением до полного освобождения поселка.

Гвардии старший лейтенант Магомед Камилов с помощью дымовых завес прикрывал продвижение наших штурмовых отрядов. Когда один из взводов был атакован беспилотниками ВСУ, Магомед, используя средства маскировки, смог без потерь вывести всех бойцов на указанный рубеж.