Минувшей ночью армия Израиля вновь атаковала территорию Сирии. Авиаудар нанесен по иранскому машиностроительному заводу, расположенному в этой стране. Ранены четыре человека.

В Ливане продолжаются интенсивные обстрелы Бейрута. В секторе Газа жертвами израильской атаки на лагерь беженцев ДжабалИя стали три человека. Пятеро палестинцев погибли в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан.

В то же время сам Израиль подвергся беспрецедентно мощным обстрелам со стороны Ливана. Движение "Хезболла" выпустила по еврейскому государству 360 снарядов. Погибли как минимум два человека. Есть разрушения в нескольких населенных пунктах. На этом фоне министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил, что Тель-Авив готовится нанести удар по Ирану. По его словам, атака будет "смертоносной, точной и неожиданной".