В штате Флорида разрушены до полутора сотен жилых домов

Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды. При выходе на сушу тропический циклон ослабел с пятой до третьей категории, но все равно принес масштабные разрушения.

Несколько человек стали жертвами торнадо, которые пронеслись по территории штата. Сейчас скорость ветра превышает 200 километров в час. Штормовые волны затопили пляжи, прибрежные дороги и населенные пункты - уровень воды уже поднялся более, чем на метр.

Разрушены до полутора сотен жилых домов. В некоторых районах выпал град. Без электричества остались более миллиона домохозяйств. Отменены около двух тысяч авиарейсов. В штате действует режим чрезвычайной ситуации. Порядка шести миллионов человек находятся в эвакуации.