Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Плутон меняет гнев на милость! Самая медленная планета завтра заканчивает ретро паузу – теперь ваши дела в карьере, спорте, учебе начнут потихоньку ускоряться.

Тельцы

На повестке снова могут появиться темы, связанные с юристами, учебой, зарубежными контактами. Если вы собирались в дальнее путешествие – оно скоро состоится.

Близнецы

Денежные вопросы, которые давно вас тяготят, начнут разрешаться. Они могут быть связаны с долгами, налогами и другими финансовыми обязательствами.

Раки

Да будет мир! Если в последние месяцы вы сталкивались с напряжениями в отношениях, теперь их будет меньше - настало время гармонии и укрепления связей.

Львы

Вы сможете избавиться от накопившегося стресса и наладить режим дня. Звезды напоминают: заботьтесь о мелочах – они создают картину вашего благополучия.

Девы

Проблема с детьми или личной жизнью скоро решится, если вы готовы к компромиссу. У вас было достаточно времени с мая, чтобы понять причины разногласий.

Весы

Перед Весами снова встанут вопросы, касающиеся родственников или жилья. Взаимопонимание в семье наладится, и сообща вы завершите накопившееся дела.

Скорпионы

Учеба, поездки, а также отношения с братьями и сестрами изменятся к лучшему. На вашем горизонте снова появятся друзья и приятели, которые где-то пропадали.

Стрельцы

К Стрельцам постепенно вернутся клиенты, заказчики, работодатели, так что ваши доходы к зиме подрастут. Учтите свои прошлые ошибки в деловых отношениях.

Козероги

Плутон последний раз разворачивается в вашем знаке перед тем, как покинуть его в ноябре. У вас есть шанс переосмыслить события последних лет и сделать выводы.

Водолеи

Вам стоит проанализировать свое прошлое, если хотите найти ответ на какой-то личный вопрос. Так вы сможете понять, почему наступаете на одни и те же грабли.

Рыбы

Рыбы не против вернуть кого-то из старых друзей, ценность которых стала понятна только сейчас. Делайте первые шаги – мяч на вашей стороне, говорят звезды.