В ночь на четверг, 10 октября, были пресечены новые попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало российское Министерство обороны в своем Telegram-канале, всего за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа.

При этом 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, девять — над Ростовской, четыре – над Брянской, по два – над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над Воронежской областью.

Кроме того, еще 15 БПЛА удалось сбить над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точечные удары по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в ответ на удары беспилотников, отметил, что не нужно чрезмерно апеллировать к обновлению ядерной доктрины России в контексте спецоперации.