Украина при содействии западных стран планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с использованием химического оружия. Об этом в четверг, 10 октября, рассказали в посольстве России в США.

Как отметили дипломаты в комментарии Newsweek, киевский режим и его кураторы готовятся к фальсификации доказательств, чтобы обвинить Россию в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Для этого страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ и обучили украинцев всему, что потребует от них реализация задуманного сценария, рассказали в посольстве.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что Соединенные Штаты причастны к подготовке провокаций киевского режима, цель которых — обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Сделать это попытаются на 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против российских военных, представителей гражданской администрации и мирных жителей. Это стало возможным из-за политического покровительства подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа.