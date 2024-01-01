Два человека погибли при пожаре в "Доме-корабле"

Два человека погибли во время пожара в многоэтажном доме на улице Большая Тульская в Москве.

Погибшие – маломобильные пенсионеры. Сиделка, которая должна была присматривать за ними, усела выбежать из полыхающей квартиры.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже около 4:20 утра, площадь пожара составила 55 квадратных метров. Как сообщает telegram-канал SHOT, квартира, в которой начался пожар, сильно захламлена.

Дым распространился по всему этажу по вентиляции, люди из своих окон просили о помощи. Сотрудники МЧС спасли трех жильцов, еще 80 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. В настоящий момент пожар потушен.

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Начата доследственная проверка. Ее ход контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, сообщили в столичном главке СКР.

14-этажный дом на Большой Тульской, 2 называют "Домом-кораблем" из-за своих формы и размера – длина здания составляет 400 метров. В доме девять подъездов и 980 квартир. В январе 2024 года в нем уже случался пожар: возгорание началось в квартире на 11 этаже, пострадавших не было.