Казьмина попросила прощения у Барановской

На протяжении девяти лет Андрей Аршавин состоял в отношениях с Юлией Барановской. Воспитывающие двоих детей, казалось, их счастье ничем невозможно испортить. Карьера футболиста успешно развивалась, влюбленные даже переехали в Великобританию, потому что спортсмен играл за местный клуб. Однако когда Барановская ждала третьего ребенка, оказалось, что Аршавин закрутил интрижку, в результате которой ушел из семьи.

Разлучницей стала журналистка и модель Алиса Казьмина. В 2016 году влюбленные официально оформили отношения. В то время оставленная с тремя детьми Юлия Барановская перебралась жить в Россию и стала работать телеведущей. Однако счастье Алисы и Андрея оказалось недолгим. Вскоре после рождения их общей дочки Есении Аршавин ушел из семьи, а затем и развелся.

Следом у Казьминой случилась беда - у нее провалился нос. Много было слухов, почему это случилось, однако пластическим хирургам удалось восстановить орган, насколько это возможно. Так, Алиса появилась в свежем выпуске шоу Андрея Малахова и не стала отрицать, что ей вернулся бумеранг, ведь когда-то она разбила семью Аршавина и Барановской.

"Я бы хотела попросить прощения у Юлии", - призналась Казьмина.