В Адыгее эвакуировали поселок после атаки беспилотника ВСУ

В Адыгее после ночной атаки беспилотников ВСУ приняли решение эвакуировать поселок Родниковый.

Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской, сообщил в своем telegram-канале руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов. Погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент сотрудники МЧС ликвидируют пожар, где именно произошло возгорание, власти не уточнили.

Ранее в Минобороны России рассказали о ночных атаках ВСУ на Россию. Украинская армия выпустила 92 дрона. Об атаках на Адыгею в сводке ничего не говорится.