Есть пострадавшие: Порода обрушилась на угольном разрезе в Кузбассе

Обрушение грунта и породы произошло на угольном предприятии в Кемеровской области.

ЧП произошло в ночь на 10 октября на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь". По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в СУ СКР региона.

На месте работают спасатели. В больницу с переломом руки доставили одного человека. На связь не выходит машинист буровой установки, его ищут под завалами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Причины ЧП выясняются. Областная прокуратура начала проверку.