Пугачева вывозит свой замок из России по частям

Ходят слухи, что Алла Пугачева не намерена возвращаться в Россию. А еще поговаривают, что Примадонна не хочет оставлять на родине миллионы, поэтому постепенно переправляет их за границу.

В частности, во время одного из прошлогодних визитов 75-летней певицы ее представители составили опись антикварного имущества, среди которого французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

Ценный груз, оформленный на молодого мужа Примадонны, должен был улететь из столичного Шереметьево. Однако на таможне был предоставлен неполный пакет документов, в связи с чем в отправке коробок с картинами, книгами и прочим было отказано, сообщает телеграм-канал SHOT.

Журналисты пообщались со специалистами, и те оценили коллекцию антиквариата Пугачевой примерно в 20 миллионов долларов, отметив, что многие работы являются большой редкостью и даже представляют музейный интерес. По словам экспертов, среди старинных произведений искусства есть музейные экспонаты XVI – XVII веков, которые могут продаваться на аукционах за бешеные деньги.