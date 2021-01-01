Вучич не поздравил Путина с днем рождения впервые за восемь лет

Президент Сербии Александр Вучич публично не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения 7 октября, пишет Danas.

Как отмечает сербское издание, это произошло впервые за восемь лет. Однако, указывает РБК, в последний раз о том, что Вучич направил поздравления президенту России, официально сообщалось еще в 2021 году.

Ранее Вучич предупредил, что Сербия не станет "троянским конем" России в Евросоюзе — не будет продвигать в блоке интересы Москвы после вступления в него. Президент Сербии подчеркивал, что необходимо выстроить взаимное доверие в Европе.

При этом Владимир Путин, встречаясь с вице-премьером Сербии Александром Вулином, напомнил, что русский и сербский народы объединяют исторические корни и духовная близость.