Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что повторных дебатов с его оппонентом от демократов Камалой Харрис не будет.

Как пояснил Трамп, повторное проведение дебатов бессмысленно, поскольку Харрис заявила о намерении продолжать курс, выбранный действующим президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Ранее на дебатах встретились не только претенденты на президентское кресло, но и их кандидаты в вице-президенты США — республиканец Джей Ди Вэнс и представитель Демпартии Тим Уолтц. Некоторые американские СМИ отмечали, что "Харрис удалось найти кандидата на пост вице-президента тупее, чем она сама". Уолц и сам признал, что "иногда вообще был болваном".

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что если посмотреть сегодня на расстановку сил между республиканским кандидатом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис, "то мы можем говорить, что их шансы примерно одинаковы".