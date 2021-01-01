"Я сам себя не прощу": Григорий Лепс рассказал о предательстве

Григорий Лепс стал новым гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный исполнитель откровенно высказался на самые разные темы. Так, например, один из самых востребованных артистов отечественной эстрады рассказал о предательстве, случившемся в его личной жизни.

Напомним, что певец был женат дважды. Впервые он женился в 1982 году, это был студенческий брак, который продлился пять лет. Супруга Светлана родила Григорию дочь Ингу. Затем Лепс женился во второй раз. Его избранницей стала Анна Шаплыкова, с которой он прожил в браке 20 лет. Жена родила артисту троих детей.

Однако в 2021 году супруга подала на развод. В интервью Лепс признался, что из-за его ошибок жена решила с ним расстаться. "Я похоронил наши отношения своим поведением. В расставании всегда виноват мужчина, если он, конечно, считает себя считает мужчиной. Меня, наверное, могут простить за мое предательство. Но тут я сам себя просто не прощу. Я этот крест так и понесу", - сокрушенно заявил певец.

Сейчас у Григория Лепса роман с юной Авророй Киба. Говорят, девушка из очень состоятельной семьи. Сейчас она учится в Великобритании. Артист сделал ей предложение, она приняла кольцо, однако со свадьбой влюбленные не торопятся.