Наиболее существенная угроза для Европы исходит от Североатлантического альянса. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Как подчеркнул эксперт, "НАТО и НАФО (North Atlantic Fella Organization — интернет-сообщество, целью которого заявлена борьба с российской пропагандой — прим. ред.) — самые большие гибридные угрозы в Европе".

Малинен, обращаясь к европейским политикам, поинтересовался, собираются ли они устранить эти угрозы, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что планы НАТО, которые требуют развертывания дополнительных 49 бригад против России, это настоящее безумие. Он призвал Францию покинуть Североатлантический альянс "ради мира".

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что Соединенные Штаты и европейские страны пытаются закамуфлировать свое участие в конфликте против России, хотя на самом деле НАТО уже полностью втянулась в войну с нашей страной.