Леус предрек сильнейшую в этом году магнитную бурю

Вспышка класса Х1.8, наблюдавшаяся на Солнце ранним утром 9 октября, вызывает скепсис ученых — она может спровоцировать мощнейшую магнитную бурю на Земле. Об этом в четверг, 10 октября, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, пресловутая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, причем его конфигурация "практически исключала возможность "промахнуться" мимо Земли".

Так как "данный выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью", вероятнее всего, контакт произойдет уже в течение дня 10 октября. Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике — до класса G4 и выше, а также весьма продолжительными. Лишь в воскресенье, 13 октября, возмущения геомагнитного поля начнут ослабевать.

Леус подчеркнул, что прогнозируемая магнитная буря обещает стать самой сильной и продолжительной с начала 2024 года.

Ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал, что благодаря высокой солнечной активности в столичном регионе может наблюдаться полярное (северное) сияние. С вероятностью 60% это может случиться 11 октября.

Также жителям Москвы и Подмосковья обещали октябрьские грозы. Мощный циклон "Кассандра" обрушил на столицу рекордные ливни: за одну ночь на 7 октября в городе выпала треть месячной нормы осадков.