Названы главные претенденты на Нобелевскую премию мира

СМИ назвали главных претендентов на Нобелевскую премию мира в этом году.

В тройку входят Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР), Международный суд ООН и генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

Также не исключено, что премия мира может уйти к американскому предпринимателю Илону Маску и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Обладателя Нобелевской премии мира объявят в пятницу, 11 октября. Сегодня, как ожидается, Шведская академия объявит имя лауреата Нобелевской премии по литературе.