Актер Василий Ливанов в коме

Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Врачи надеются, что таким образом организм сможет восстановиться и обойдется без отека мозга, передает телеграм-канал Mash. Кроме того, у прославленного артиста скопилась жидкость в головном мозге, орган недостаточно снабжается кислородом. Также сообщается, что последние исследования показали признаки онкологии.

Ранее стало известно, что ему парализовало правую часть тела. Василию Борисовичу грозят когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуацию не изменить.

О госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Позднее стало известно, что ему провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.