Ликвидированное отделение националистов, захваченное оружие, блиндаж и опорный пункт - это еще не все результаты боевой работы российских десантников. В засаду разведдозора попал американский "Страйкер". Огневая группа ВСУ пыталась незаметно, через поля подойти к позициям наших войск. Но нарвалась на точный выстрел из ПТУРа.

В поселке Покровский в Суджанском районе стрельбы почти не слышно. Улицы патрулируют автомобильные и пешие наряды ВДВ. После непродолжительного боя националисты бежали. Покровский полностью освобожден и зачищен. Бандеровцев, которые прячутся в лесах за окраиной, сейчас преследуют наши штурмовики и авиация. Экипаж "вертушки" выпускает по боевикам сразу целый "пакет". Чтобы не дать противнику окопаться.

Вот как закончилась атака нашей авиации в приграничной с Курской Сумской области - точечные попадания по лагерю ВСУ в "зеленке". Уничтожены блиндажи, полевой склад с боеприпасами и продовольствием. Одна ракета попала в пикап. Другая - в самоходку "Богдана". Установка полностью выгорела.

В Харьковской области российские войска нанесли мощный удар по Липцам. Три "прилета" в здания, где были расквартированы резервы ВСУ и отряд польских наемников. По предварительным данным, ликвидированы более 20 человек.

В четверг стало известно, что на купянском направлении наши военные прорвали линию обороны ВСУ в районе Песчаного. Уничтожены три наблюдательных пункта и укрепрайон. Эта операция позволила резко сократить обстрелы националистами приграничного курского поселка Глушковка.

Покровское направление. На огневые позиции выдвигаются тяжелые гаубицы и танки. В последние два дня российская группировка ведет по националистам настолько мощный и непрерывный огонь, что в Киеве уже всерьез задумались о масштабном отступлении. Чтобы хоть как-то подготовить сам Покровск к обороне, украинское командование вынуждено будет оставить Селидово и Курахово. Что, впрочем, не спасет, а всего лишь отсрочит капитуляцию и главной донбасской фортеции.