В Красногорске проходит международная парфюмерно-косметическая выставка

Ламинарии со дна Белого моря - просто кладезь полезных солей и минералов. Их добывают вручную на глубине 5-6 метров специальными косами-драгами, а затем доставляют на водорослевый комбинат в Архангельск. Предприятие было основано еще в 1918 году. Тогда здесь производили йод для лечения раненых солдат Первой мировой войны. А сейчас создают натуральную косметику и пищевые добавки.

"Альгинат на вашей коже при контакте с воздухом превратится в пленку. Это лифтинг, подтяжка, всем актуально", - отметила Виктория Махова, ведущий бренд-менеджер Архангельского водорослевого комбината.

Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM в этом году объединила почти полторы тысячи участников, и больше половины из них - российские компании. Здесь и региональные локальные бренды, и бьюти-гиганты - от Владивостока до Москвы, от Камчатки до Краснодарского края.

"Сейчас появляется много новых современных инновационных продуктов, которые очень подходят нашей аудитории, потому что кто, как не российский производитель, лучше всего чувствует перемены нашего климата, особенности географии и так далее. Поэтому мы видим, что объемы отечественного производства выросли на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, количество брендов растет", - рассказала Анна Дычева, председатель оргкомитета выставки InterCHARM.

Маршрут выставки в "Крокус Экспо" - 11 километров. 20 стран, 70 тысяч специалистов и все сферы индустрии красоты - косметология и эстетика, парфюмерия, визаж, парикмахерское искусство. Здесь можно сделать прическу, макияж и испытать на себе инновационные технологии. Например, косметику, на 100 процентов состоящую из натуральных активных компонентов - без каких-либо вспомогательных веществ. Эффект - налицо.

"Приклеиваем патч - через три секунды сыворотка впиталась, активные компоненты проникли глубоко в кожу. Клинические исследования подтвердили уменьшение морщин на 20 процентов за 7 дней использования нашей сыворотки", - показывает Алексей Лёвкин, руководитель представительства чешской технологической компании в России.

Представлены и новинки оборудования для салонов и клиник. В частности - умный комплексный анализатор лица, который производят в Шанхае. Здесь 48 миллионов камер. Достаточно на две минуты поместить голову в аппарат. После этого на экране выводятся несколько портретов с оценкой кожи по 19 показателям, и также здесь можно посмотреть подробнейшие рекомендации по уходу и лечению. В этом поможет, например, китайская система фотодинамической терапии. Она устраняет морщины и шрамы, следы акне и пигментации.

Конференции, лекции, мастер-классы и награждения за лучшие парфюмерно-косметические продукты. Посетить выставку InterCHARM можно до 12 октября. Бесплатно - по предварительной регистрации на сайте.