Ураган "Милтон" будет бушевать во Флориде как минимум сутки

Жители Флориды - словно в эпицентре съемок голливудского блокбастера с апокалиптическим сценарием. Ветер рушит дома, рвет провода и ломает деревья. Урагану "Милтон" прочили лидерство среди самых разрушительных в истории США, но по мере приближения к суше он успел ослабеть с максимальной пятой до третьей категории, но от этого не стал менее опасным.

Серия торнадо, смертоносные штормовые волны и подтопления - на большей части территории штата. Максимальная скорость ветра превышала 200 километров в час. Более 2 миллионов домов и предприятий Флориды остались без электричества.

"К сожалению, шторм оказался смертоносным. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы просто восстановиться и оказать помощь людям, которые в ней нуждаются. Множество торнадо обрушились на наш округ за такой короткий промежуток времени. Нет слов, чтобы описать это", - сообщила Кейт Пирсон, шериф округа Сент-Люси штата Флорида.

Бушевать "Милтон" будет еще как минимум сутки, вызывая опасные штормовые нагоны и ливни. За его передвижениями следят миллионы эвакуированных жителей.

Покидая побережье Флориды, "Милтон" постепенно уходит в открытый океан. Но сезон атлантических ураганов завершится лишь к концу ноября, поэтому синоптики не исключают новых природных катаклизмов.