Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский должен уйти в отставку — в том числе из-за уничтожения российскими бойцами еще одной батареи Patriot. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Нардеп, уже не раз критиковавшая командование украинской армии, заявила, что все беды ВСУ — "из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности".

Безуглая заявила, что Сырский на должности главкома ВСУ только усилил "дегенеративность высшего военного управления" и может остаться в истории с позором, а потому должен спешно покинуть занимаемый пост, сообщает РИА Новости.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что для ВСУ Угледар потерян — наказать за это следует украинского министра обороны Рустема Умерова, уволив с должности руководителя военного ведомства.

Глава киевского режима Владимир Зеленский между тем придумал оправдание тому, что Вооруженные силы Украины вынуждены были сдать Угледар российским бойцам. По утверждению главы киевского режима, это был верный шаг якобы для сохранения жизни украинских военных.