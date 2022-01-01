В России сложилась острая нехватка кладбищ и крематориев. Об этом в четверг, 10 октября, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Как подчеркнула парламентарий в интервью "Парламентской газете", федеральный закон "О погребении и похоронном деле", принятый в далеком 1996 году, успел чрезвычайно устареть и уже не отвечает запросам современности.

Разворотнева пояснила, что в законе прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. Это делает невозможным создание частных кладбищ, крематориев и других ритуальных объектов. Также нельзя, согласно закону, привлечь в эту сферу капитала и инвестиции со стороны, помимо государственных, хотя они очень нужны.

Например, крайне высока потребность в крематориях — сейчас на 5 миллионов россиян приходится всего один крематорий, хотя в крупных городах до 70% погребений осуществляется именно в них.

Для решения этой проблемы предлагается осовременить законодательство — в частности, внести коррективы, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства — с привлечением коммерческого капитала, рассказала Разворотнева.

О поправках в законодательство о похоронном деле говорили еще в начале 2022 года. Тогда председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркивал, что базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством в этой сфере, должен быть достаточным, а приоритетом законотворцев является создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики.

Тем временем выяснилось, что глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку, которая дает ему право реализовывать в США и Европе товары и услуги по довольно широкой номенклатуре. Входит в перечень и организация похорон.