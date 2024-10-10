Новые подробности расследования убийства Игоря Талькова

Расследование убийства Игоря Талькова возобновилось в 2021 году после обращения вдовы артиста Татьяны Тальковой к главе Следственного комета России Александру Бастрыкину. Новый опрос 150 свидетелей, генетические тесты с современным оборудованием помогли установить причастность к преступлению концертного директора Талькова Валерия Шляфмана - тогда, спустя несколько месяцев после трагедии, он эмигрировал в Израиль. На его рубашке, надетой в тот день, сохранились следы крови.

Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал и объявил Шляфмана в международный розыск.

И вот сейчас стало известно, что сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле Шляфмана, передают "Известия". О том, что выяснилось в ходе разговора с бывшим концертным директором Талькова, пока неизвестно.

Ранее сын певца, которого, к слову, тоже зовут Игорь Тальков, назвал возобновления расследования убийства артиста "очередным издевательством" над близкими и поклонниками исполнителя.