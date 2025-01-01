Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития на три года

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы.

В ближайшие три года развитие экономики столицы будет продолжено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2025 году ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на 10%, в 2026–2027-м - на 7,5%.

В сфере розничной торговли и платных услуг населению в 2025 году - на 2,5–3,0%, а в 2026-2027-х годах – на 4,0–5,0%. инвестиций в городскую экономику будут расти на 4,0–4,8% ежегодно, подчеркнул мэр.

Собянин сообщил, что за 2023–2024-е годы Москва вышла на стабильные темпы роста ВРП на уровне 4%.

"Такая позитивная динамика - показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям", - написал он в своем telegram-канале.