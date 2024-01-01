Кабмин упростил получение справки об участии в СВО

Правительство России упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции. Об этом в четверг, 10 октября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как подчеркивает правительство на своем официальном сайте, с 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции (СВО) можно будет получить через портал госуслуг. Постановление об этом подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Также документ устанавливает единый образец справки. С ее помощью участники СВО получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка бойцов ВС России, принимающих участие в специальной военной операции, — это залог будущих побед, а также "основа единства российского общества".