Глава Минздрава рассказал, сколько в России толстяков

У каждого пятого россиянина прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявляют избыточную массу тела, у каждого десятого — ожирение. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, количество пациентов с ожирением на диспансерном наблюдении в России за пять лет увеличилось на 24%, превысив 1,2 миллиона человек.

Диспансеризации и профилактические осмотры показывают, что каждый четвертый россиянин подвержен риску нерационального питания, поэтому власти формируют новые подходы к наблюдению таких людей в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого", цитирует Мурашко РИА Новости.

Примечательно, что и сам глава Минздрава ранее признавался в наличии лишнего веса. Мурашко рассказал, что "умные" гаджеты, отслеживающие массу тела, рекомендуют ему избавиться от шести килограммов.

При этом министр подчеркивал, что физические нагрузки позитивно влияют на организм человека — их можно считать "универсальной таблеткой", которая прекрасно сказывается на 35 тысячах биохимических процессов и практически на двух десятках органов и систем в организме человека.