Сахару затопило впервые за несколько десятилетий

Глобальные изменения климата ощущают на Африканском континенте, где впервые за несколько десятилетий затопило пустыню Сахара.

Проливные дожди в Марокко и Алжире шли два последние месяца, сменив шестилетнюю засуху. Жертвами внезапных наводнений стали двадцать человек.

Крупнейшая пустыня Земли частично ушла под воду. На аэросъемке знаменитые песчаные дюны кажутся островами между руслами желтых рек. Впервые за полвека вода появилась в засохшем озере Ирики. Синоптики полагают, что аномальное количество осадков на территории Сахары спровоцирует дальнейшие изменения климата.