"Кошмар!": народ раскритиковал повисшую на мужике Брежневу

После начала СВО Вера Брежнева покинула Россию и развелась с мужем, продюсером, композитором Константином Меладзе. В настоящее время артистка колесит по городам и весям, записывает песни (на украинском языке), принимает участие в различных фотосессиях, развивает свой канал, посвященный женским темам. А еще выступает, причем на концертах исполняет и песни, записанные в составе группы "ВИА Гра". Говорят, после развода Меладзе разрешил Брежневой оставить себе весь репертуар.

Меж тем недавно артистка презентовала новую музыкальную композицию, а также клип. В ролике, который она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", певица предстала в провокационном виде, да еще по сюжету то и дело висла на мужчине.

Судя по комментариям подписчиков, многим не понравился видеоряд. По их мнению, карьера Веры Брежневой стремительно катится вниз.

"Просто кошмар, такая безвкусица и вульгарность", "Вера-Вера... так высоко летала и так низко приземлилась", "Жуть!!!.. Бордель - ваше все?", "Возможно, целью этого клипа была провокация. Чтобы побольше говорили. По мне песня никакая, с композициями Меладзе не сравнить. Если песня слабая, надо брать видеорядом. Но по мне тут агрессивной сексуальности чересчур", - высказались поклонники в Сети.