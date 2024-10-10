Тела погибших в Непале альпинистов не смогли снять с горы

Очередная попытка снять тела погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов не увенчалась успехом.

Операцию осложняет низкая облачность и расположение тел погибших. Будет обсуждаться альтернативный план, сообщили альпинисты. Не исключено, что будет проводиться высадка сильно ниже нахождения тел, а затем провеска маршрута. Это более сложная, опасная и долгая операция.

"Скальная полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится", - рассказал альпинист Денис Алексеенко (цитата по РИА Новости).

Ранее в компании "АльфаСтрахование", в которой были застрахованы альпинисты, сообщили, что компания организует отправку погибших на родину.

Группа из пяти российских альпинистов перестала выходить на связь 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале. 8 октября их обнаружили погибшими на склоне - они сорвались с высоты 7100 метров.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что один из альпинистов потерял равновесие и утащил за собой всех, кто был в связке. Все они были опытными спортсменами.