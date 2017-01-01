Путин официально снял с Антонова обязанности посла в США

Анатолий Антонов официально освобожден от обязанностей посла России в США — соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно документу от 10 октября 2024 года, Анатолий Антонов больше не является чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах.

Наряду с этим Антонов освобожден от должности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне, которую он занимал по совместительству, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что возвращение Антонова в Москву связано с понижением уровня дипломатических отношений с США. Спикер Кремля заверил, что новый посол России в США будет назначен своевременно.

Анатолий Антонов представлял Россию в Вашингтоне с августа 2017 года. До этого он занимал должности заместителя министра обороны, а также работал заместителем министра иностранных дел. О том, чем он займется после ухода с поста посла в США, пока не сообщается.