МИД опроверг слова Трампа о сделке по ядерному оружию с США и Китаем

Утверждение бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, "хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались".

При этом, подчеркнул замминистра, Великобритания и Франция как обладатели ядерных арсеналов к таким переговорам интереса не проявили, хотя Москва рассматривала их в качестве приоритетных визави.

Рябков также заявил, что до сих пор не видит основы для переговоров с США по стратегической стабильности. Диалог невозможен "с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе", цитирует политика РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что и в дальнейшей перспективе Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном, если не будет вестись комплексная работа над общим снижением уровня конфликтности в отношениях.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, общаясь с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, указал на регулярные нарушения международных обязательств со стороны Соединенных Штатов.