Молодая певица ответила на слухи о романе с SHAMANом

Ходят слухи, что подавший на развод певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) не страдает от одиночества. Якобы он закрутил роман с коллегой по этно-опере "Князь Владимир" певицей Соей.

На днях артистка вышла в свет, и журналисты немедленно взяли ее в оборот. Репортеры спросили, что ее связывает с Ярославом Дроновым. Артистка ответила с юмором:

"У нас действительно своего рода роман: мы играем супругов в нашей этно-опере "Князь Владимир". Отношения у нас, как у Владимира и Рогнеды, которую я играю, не очень простые".

22-летняя Соя отметила, что в Сети ее не критикуют за то, что якобы разбила семью Ярослава. Артистка рассказала, что, наоборот, ее хвалят и с интересом смотрят видео с репетиций, которые та публикует в соцсетях.

"А что пишут по поводу наших отношений? Пишут, что мы с ним очень похожи внешне. Я сама недавно посмотрела видео, удивилась – мы там правда словно из одной семьи. Ну и есть комментарии из серии "любимые люди похожи". Я не обсуждала с Ярославом, как он на это реагирует, но, думаю, как и я – с юмором", - рассказала Соя "КП".

Напомним, что новость о разводе SHAMANа и Елены Мартыновой, стала громом среди ясного неба. Сперва об этом сообщили Telegram-каналы, а затем заслуженный артист России сам подтвердил эту информацию. Рассказывая о причинах развода, SHAMAN сослался на занятость. Он подчеркнул, что решение прекратить отношения было принято совместно.