В Волгоградской области упал Як-130

Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал в Волгоградской области недалеко от границы с Калмыкией. Об этом в четверг, 10 октября, рассказали в экстренных службах.

В военной прокуратуре Южного военного округа рассказали ТАСС, что в связи с происшествием проводится доследственная проверка, причины инцидента устанавливаются.

В прокуратуре не осведомлены о судьбе экипажа, однако РИА Новости сообщает, что пилот успел катапультироваться, получил травмы и попал в больницу.

В августе сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3, который выполнял плановый полет, упал в Иркутской области. Министерство обороны отмечало, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Экипаж уцелел.

Еще одна авиакатастрофа случилась в июле: пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение недалеко от Коломны, возвращаясь с ремонтного завода в аэропорт Внуково. Двое пилотов и бортпроводник погибли, пассажиров на борту не было.