Жуткие детали убийства девочек в Тотьятти

Трагедия произошла 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружила на балконе их десятилетняя сестра. Детей, по некоторым данным, убила 13-летняя сводная сестра, после чего пошла гулять на улицу.

Сейчас стало известно, что девочка расправилась с малышками потому, что ей надоело за ними приглядывать. Якобы родители постоянно заставляли ее с ними сидеть, хотя она хотела проводить время с друзьями. По данным телеграм-канала SHOT, сейчас это одна из основных версий следствия.

Близкие семьи рассказали, что родители постоянно занимались своими делами и скидывали детей на 13-летнюю дочь. В тот роковой день девочка собиралась уйти гулять с подружками, но вместо этого ее опять заставили сидеть с сестренками, так как мать с отчимом уехали в полицию разбираться с заявлением о проникновении в жилище. И вот тут терпение школьницы лопнуло, она в бешенстве расправилась с девочками.

Говорят, у подростка уже были проблемы с психикой и периодически случались приступы неконтролируемой агрессии, она наблюдалась у психологов.

Кроме того, школьница еще и потому убила сводных сестер, что ненавидела отчима, который якобы избивал мать, но та его все равно прощала. Девочка хотела поквитаться с его детьми, о которых заботиться приходилось ей.

По последней информации, школьницу увезли в психдиспансер проходить экспертизу. Скорее всего, по результатам исследования девочку отправят на принудительное лечение. Уголовная ответственность ей не грозит в силу возраста.