Кремль рассказал, почему оскорбления из США не навредят двусторонним отношениям

Тема России и ее президента Владимира Путина регулярно используется в президентской гонке в США, но вряд ли это может еще больше испортить отношения двух стран. Об этом в четверг, 10 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, в Соединенных Штатах "принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется практически всеми".

Это едва ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, однако такова "реальность, которую мы наблюдаем", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден, говоря о Владимире Путине, заявлял, что "самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни, потому что вновь безумный убийца пошел маршем".

Дмитрий Песков отмечал, что президент США Джо Байден "демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". Однако его хамские высказывания оскорбляют лишь его самого.