Песков объяснил интерес Путина к "костюмчику" губернатора

Российский лидер Владимир Путин часто делает выбор в пользу отечественных брендов одежды. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "президент очень активно использует российскую продукцию", тем более что "за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров".

Комментируя вопрос Владимира Путина, адресованный главе Нижегородской области Глебу Никитину, о пошиве его "костюмчика", Песков подчеркнул, что российский лидер часто поддерживает отечественных производителей, сообщает РИА Новости.

В феврале Владимир Путин побывал на выставке "Квартира российских брендов", где экспонировали продукцию победителей конкурса "Знай наших". Главе государства подарили бушлат российского производства, способный уберечь своего владельца даже от 50-градусных морозов.

Председатель кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии отмечал, что, несмотря на внешние санкции, российская промышленность активно развивается.