Российские бойцы уничтожили пусковые установки Patriot

Российские бойцы за сутки поразили в зоне СВО две вражеские пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США.

Кроме того, уничтожены кабина боевого управления AN/MSQ-104 и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть реактивных снарядов залпового огня HIMARS производства США.

Уничтожены 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны спецоперации, добавили в оборонном ведомстве.