"Я не хочу умирать": Дженнифер Лопес впервые высказалась о разводе

История отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес насчитывает более 20 лет. Они начали встречаться в 2002 году, но спустя всего два года неожиданно разорвали помолвку. Спустя 17 лет артисты решили возобновить помолвку – в мае 2021 года они начали встречаться, а спустя чуть больше года зарегистрировали отношения. Вот только и на сей раз у Дженнифер и Бена не получилось построить семейного счастья. Летом актеры подали на развод.

Сейчас в новом интервью журналу Interview Дженнифер Лопес рассказала о том, что переживала последние месяцы. Артистка призналась, что чувствовала одиночество, неизвестность, страх, грусть и отчаяние. Однако Лопес поняла, что способна быть счастливой сама по себе.

"Отношения не определяют меня. Не хочу больше искать счастья в других. Хочу иметь счастье внутри себя... Раньше я говорила, что счастлива, но искала того, кто мог заполнить меня. Но поняла: надо расти и становиться лучше. Либо расти, либо умирать, а я не хочу умирать", - заявила поп-дива.

Дженнифер призналась, что, чтобы понять эту мысль, ей понадобилось порядка 30 лет, но лучше поздно, чем никогда. По словам артистки, она ни о чем не жалеет.

"Сейчас я никого не ищу. Я одна и летаю сама по себе", - заключила певица.