Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

Первый снег заметили в северных районах столицы и в Новой Москве.

Еще на прошлой неделе погода радовала горожан небывалым теплом. И вот накануне в соцсетях стали появляться видео дождя со снегом. Кадрами делились жители районов Марьина роща, Митино, ТиНАО и подмосковных Химок.

Однако все не так страшно - снежинки даже не долетали до земли, таяли прямо в полете. Синоптики говорят, что снегом такие осадки назвать сложно. Но все может измениться уже в начале следующей недели - с понедельника в Москве ожидаются ночные заморозки до минус 4.