Собянин открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом

Это будет крупнейший деловой и производственный квартал на юго-востоке Москвы. И один из самых масштабных в мире проектов по реорганизации промзон. 18 миллионов квадратных метров. В ближайшие годы в районе Печатники на месте бывшей промзоны "Южный порт" появятся современные кварталы. Будет и жилая застройка со всей необходимой социальной инфраструктурой. Получит свое развитие и особая экономическая зона - "Технополис Москва". Предполагается, что там заработают высокотехнологичные компании, он станет центром развития автомобилестроения. А значит, появятся и десятки тысяч новых рабочих мест.

Сейчас уже ведётся строительство двух из пяти корпусов общественно-делового комплекса. Открытие первого здания запланировано в следующем году.

"Здесь мы строим офисно-лабораторный корпус, где будет размещаться на первых четырех этажах ресурсный центр по переподготовке кадров, а остальные этажи будут переданы крупнейшим машиностроителям", - рассказал Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Здесь можно будет получить новую востребованную специальность - как студентам, так и тем, кто решит сменить профессию. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на строительстве комплекса.

"Москва продолжает активно развиваться, и одним из главных опорных точек развития являются старые промышленные территории, которые насчитывают тысячи гектаров. На основании архитектурного градостроительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются, по сути, новыми центрами Москвы. Один из таких - Печатники", - сказал глава города.

Проекты такого масштаба, конечно, нельзя успешно реализовать без развития транспортной системы. И в этом районе уже открыты новые станции МЦК, БКЛ, МЦД-2. Из автомобильных трасс для будущего делового центра "Южный порт-Текстильщики" главной магистралью должен стать Московский скоростной диаметр. Собянин запустил на нем один из важнейших объектов - эстакадный съезд на Волгоградский проспект в сторону МКАДа.

Строительство эстакады велось в круглосуточном режиме и в сложных условиях городской застройки.

"Эстакада сооружена методом надвижки, что позволило снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и не останавливать движение автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта", - отметил Андрей Никифоров, руководитель производственного направления дивизиона дорожного строительства.

При разработке проекта особое внимание было уделено выбору строительных материалов - самых прочных и долговечных.

"Было затрачено порядка 8850 кубометров бетона для сооружения буронабивных свай, опор, пролетного строения и подпорных стен эстакады", - указал Александр Рощин, главный специалист отдела по строительным работам.

Эстакада значительно снизит транспортную нагрузку на ближайшие трассы, позволит автомобилистам на этом участке добираться удобнее и быстрее, минуя объезд по Шоссейной улице. И сократит их путь практически в два раза - с трех километров до полутора.