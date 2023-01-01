Песков ответил на сообщения об участии военных КНДР в спецоперации

Сообщения средств массовой информации о том, что военные Северной Кореи участвуют в специальной военной операции, похожи на очередную "утку". Об этом в четверг, 10 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили на брифинге прокомментировать публикации о том, что в спецоперации на стороне России якобы задействованы северокорейские бойцы. Однако Песков подчеркнул, что это фейк, сообщает "Интерфакс".

В июне, когда российский лидер Владимир Путин приезжал в Пхеньян, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Политик подчеркивал, что таким способом Россия защищает свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

При этом еще в 2023 году, после приезда Ким Чен Ына в Россию, Песков опровергал слухи о том, что Москва и Пхеньян якобы подписали некие военные соглашения. Представитель Кремля заверил, что даже планов таких не было.