Здание-книжку на Новом Арбате ждет масштабная реконструкция

Здание-книжку на Новом Арбате, где когда-то располагался СЭВ, а затем - ряд департаментов столичной мэрии, ждет масштабная реконструкция.

Высотка, построенная в конце 60-х годов прошлого века по оригинальному проекту, - один из архитектурных символов столицы. Но оказалась непригодной для эксплуатации. Исследовав конструкции, эксперты пришли к печальному выводу: сооружение не соответствует современным нормам механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

"Поскольку стоимость ремонта с учетом объема работ превысит цену нового строительства, город принял решение об обновлении территории и реализации проекта комплексной реконструкции. В результате реализации проекта площадь комплекса увеличится до 600 тысяч квадратных метров, чтобы разместить здесь социокультурный кластер", - сообщил Андрей Табельский, начальник управления корпоративных отношений Департамента городского имущества города Москвы.

В обновленном комплексе разместят социокультурные, досуговые и деловые центры. Остальное пространство займет жилье, а также технические помещения.