Врачи Склифа спасли пациента с гигантской запущенной аневризмой

Эту операцию в Склифе никогда не забудут. Счет шел на минуты. Мало того, что разрыв аневризмы брюшной аорты всегда опасен. Без срочного вмешательства летальность - до 90%. Так еще и у поступившего пациента разорвалась аневризма гигантского размера - с литровую банку.

77-летний Николай Петрович - человек в здравом уме и твердой памяти. Но каким образом умудрился так себя запустить, и сам не знает. Врачи мгновенно приступили к диагностике.

"Мы имели дело с гигантской аневризмой брюшного отдела аорты, которая занимала полживота. Кишки были оттеснены в сторону", - рассказал Игорь Михайлов, заведующий научным отделением неотложной сосудистой хирургии института Склифосовского.

Действовать пришлось быстро. Аневризма и гематома давили на позвоночник, сильно страдал спинной мозг. Одна почка уже отказала, работа второй была нарушена. Плюс атеросклероз. Но и это еще не все.

"Двенадцатиперстная кишка была вмурована в переднюю стенку аневризмы, и сложность в том, чтобы не повредить как стенку аневризмы, так и саму кишку. Дальше уже командная работа по пережатию аорты, вскрытию аневризмы, удалению аневризматической чаши, замещению аорты синтетическим протезом", - объяснил Владислав Арустамян, сердечно-сосудистый хирург отделения неотложной сосудистой хирургии института Склифосовского.

Сложнейшая операция длилась три часа. Затем - реанимация и период восстановления, который Николай Петрович вспоминает с восхищением и глубоким уважением. Мужчина всем советует не повторять его ошибок с самолечением. А врачи предупреждают: аневризма развивается у каждого десятого мужчины после 50 лет. Так что плановая диспансеризация необходима. Чтобы было спокойнее - и себе, и семье, и самим медикам.