В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского отрицают, что политик готов согласиться на заморозку боевых действий по линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

Советник Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Киев готов только на реализацию "формулы мира", которая подразумевает полный вывод российских войск за границы территории, которую Украина считает своей.

Как писала итальянская газета Corriere della Sera, Киев мог бы пойти на перемирие по нынешней линии фронта "без признания новой официальной границы" России в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что украинские власти отвергли мирные инициативы Китая и Индии, считая, что они приведут лишь к заморозке боевых действий, но не решат саму суть конфликта с Россией.

При этом Зеленский заявлял, что конфликт на Украине завершится в 2025 году — якобы ситуация на поле боя предоставляет такую возможность. Политик выразил мнение, что в октябре, ноябре и декабре у Киева есть шанс "продвинуться к миру и прочной стабильности".