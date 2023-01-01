Две женщины и 18 кошек год прожили в минивэне на парковке

Минивэн с белорусскими номерами, припаркованный у гипермаркета на Ярославском шоссе. Внутри – 18 кошек, которые жадно пьют дождевую воду из приоткрытого окна. В машине - обрывки документов, упаковки и емкости с продуктами жизнедеятельности. Животные провели взаперти несколько дней, пока их не заметили прохожие. Очень быстро информация разошлась по чатам, и буквально через несколько часов кошек повезли в ветеринарную клинику, а после – на передержку. Здесь их уже стерилизуют.

"Вовремя их обнаружили. Они не успели подхватить никаких вирусных заболеваний", - успокоила ветеринар Ирина Селиванова.

К новым хозяевам, которых волонтёры ищут для котов, они попадут уже с полным комплектом прививок, чипов и документов. Оказалось, что провели животные на парковке очень много времени.

"По объективным наблюдениям - год. Машина передвигалась по парковке. То в одном месте стояла, то в другом", - рассказал волонтер Владимир Тараканов.

Это подтверждают и панорамные снимки. 2023 год – минивен стоит практически на том же месте. Оказались в машине кошки, конечно, не сами по себе. Жили они вместе с двумя женщинами – мамой и дочкой. Хозяйка машины – уроженка Саратовской области. Она действительно прожила вместе с дочерью, больной диабетом, на парковке больше года. Весной Станислава впервые попала в ленты новостей. Тогда сообщалось, что женщина направлялась во Францию, но машина сломалась.

"Я ставила у нас здесь в России спектакли. Мы как раз создали театр во Франции. Сами набрали ребят. Благо, там много сейчас очень русскоязычных. Пока мы здесь, репетиции проводим, готовимся к открытию следующего сезона", - говорила женщина.

Проводила она репетиции якобы дистанционно. Как и занятия с детьми по русскому языку и литературе. В ее профиле на базе репетиторов сказано, что она закончила филфак в Саратове, аспирантуру МГУ и Щукинский театральный институт по специальности "режиссура". Все дипломы прилагаются. Почему человек с несколькими высшими образованиями оказался в такой ситуации – загадка. Те, кто видел женщину, говорят, что она производила странное впечатление.

"Иногда психически больные люди выглядят достаточно адекватно. Я думаю, что там большая психиатрия: или биполярное расстройство, или шизофрения. Это называется парантификация – дети усыновляют своих психически больных или зависимых родителей. Они неразлучно при них. Погибнут, но не бросят", - объяснил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Несколько дней назад ее дочь, которой было 22 года, умерла. Сразу после похорон Станислава попала в один из центров соцзащиты. Специалисты предложили ей пройти комплексную программу возвращения к нормальной жизни – бесплатная юридическая и психологическая помощь, содействие в трудоустройстве. Женщина отказалась и утром уехала из учреждения.

По предварительным данным, сейчас она находится в психиатрической клинике. Возможно, если бы прохожие вызвали полицию или скорую раньше, то эта история закончилась бы по-другому.