Права человека по охране здоровья обсудили в столице

Права человека по охране здоровья обсудили в четверг в Москве. На международной научно-практической конференции собрались омбудсмены из разных регионов России, а также представители более 50 государств.

Приветственную телеграмму участникам направил Владимир Путин, отметив, что сейчас, после пандемии коронавируса, правозащитная деятельность в сфере медицины приобретает особое значение.

На мероприятии специалисты обменялись опытом, а также выработали меры, которые помогут гражданам легче получать своевременную и качественную медицинскую помощь.